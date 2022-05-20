Велофестиваль и выставка-путешествие: афиша на выходные в Москве

Гид по предстоящим культурным событиям

В пятницу вечером Москва наполнится чарующей музыкой - в лучшем исполнении! Камерные ансамбли мира, которые объединил Юрий Башмет, помогут забыть о суете и перенестись в мир истинной гармонии. Хорошо отдохнуть горожане смогут и в выходные. Пообщаться с домовыми, провести ночь в музее, прокатиться по парку - за два дня успеть можно всё.

Моцарт, Бах, Чайковский. В концертном зале "Зарядье" и в Большом зале консерватории в пятницу - выступления камерных ансамблей из Новосибирска и Узбекистана. В честь своего 30-летнего юбилея "Солисты Москвы", созданные Юрием Башметом, проводят фестиваль камерных оркестров мира. Не исключено - он станет ежегодным.

На "Винзаводе" рассуждают о том, что останется в человеческой памяти. Весь сезон в Открытых студиях посетители могли наблюдать, как работают над этой темой молодые художники. И вот - выставка. Евгения Войнар в серии "Эстетика увядания" использует сухие цветы, но говорит - это поиски бессмертия и сохранения формы.

А в столичном Манеже приглашают на выставку-приключение, выставку-путешествие. По мирам и вселенным знаменитого клоуна Вячеслава Полунина. Начинать лучше с гримерной - тем более, что преображение здесь происходит мгновенно.

В 20 шатрах - полное собрание полунинских приключений. Мир детства, мир Пантомимы или рождения его знаменитого персонажа - Асисяя, театра Лицедеи, и Снежного шоу. Есть вероятность оказаться в эпицентре снежной бури.

А в музее-заповеднике Царицыно сейчас вовсю готовятся к "Ночи в музее". Обещают не только необычные ночные экскурсии, но и танцы на парадном крыльце, и концерты. Самый оригинальный пройдет как раз в Екатерининском зале Большого дворца - камерный музыкальный перформанс "Роза мира".

Экскурсоводы проведут гостей и по роскошному царицынскому парку, а на поляне рядом со вторым кавалерским корпусом установят открытые мольберты для всех желающих лично запечатлеть Большой дворец и окрестности.

Особое удовольствие - прогулка на велосипеде! В субботу как раз старт московских велофестивалей! Будет не только соревновательная часть.

"Приходите с друзьями и семьями, вас ждет велопрогулка длиной 16 километров по Садовому кольцу и большая развлекательная программа", - рассказала руководитель блока PR и маркетинга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Юлия Темникова.

А еще - солнце, цветущие деревья - неслучайно первый весенний велофестиваль всегда собирает самое большое число участников!

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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