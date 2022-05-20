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Россия усилит ЗВО в ответ на решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО

12:42
  • пятница
  • 20 мая 2022

В регионе замечен рост напряженности

На Западном стратегическом направлении у российских границ нарастают военные угрозы в связи с тем, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства. Стратегическая авиация США стала чаще появляться в Европе, а заходы американских кораблей в Балтийское море приобрели систематический характер.

В связи с этим в ЗВО России до конца года будут сформированы 12 воинских частей и подразделений.

"Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск", - подчеркнул Шойгу.

18 мая Стокгольм и Хельсинки подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Входящие в НАТО Турция и Хорватия выступили против.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает угроз для нашей страны. Тем не менее, Москва даст ответ, если будут замечены факты расширения военной инфраструктуры со стороны соседей.

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