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Шойгу: почти 2 тысячи националистов с "Азовстали" сдались в плен

12:36
  • пятница
  • 20 мая 2022

Спасены 177 мирных жителей

Почти 2 тысячи заблокированных на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе националистов сдали в плен. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"На данный момент сложили оружие 1 908 человек. Напомню, что до этого там сложили оружие 1 387 морских пехотинцев", - сказал министр, его слова приводит ТАСС.

Он также сообщил, что с территории завода спасены 177 мирных жителей, которых удерживали националисты. Среди спасенных 85 женщин и 47 детей. Всем им оказана медицинская и психологическая помощь.

Украинские националисты, заблокированные на территории завода "Азовсталь" начали сдаваться в плен с 16 мая.

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