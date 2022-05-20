Шойгу уличил Киев во лжи о ходе боевых действий

Украинские власти выдают информацию, не соответствующую действительности

Официальный Киев выдает кратковременные достижения за крупный успех в ходе российской спецоперации по защите республик Донбасса. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По словам главы Миноброоны, терпя поражение на "земле", киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные.

При этом Россия и бойцы республик Донбасса продолжают идти к достижению целей спецоперации. Как заявил Шойгу, освобождение Луганской народной республики близится к завершению.

При этом ВСУ пытаются помешать продвижению российских военных, не выпуская из населенных пунктов местных жителей и используя их в качестве "живого щита", цитирует Шойгу РИА Новости.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что командование украинских войск скрывает реальные потери ВСУ в ходе российской спецоперации. По данным Журавко, они уже достигают 50 тысяч человек. Однако "люди банально месяц не могут получить похоронку, а командование лжет, что их родной жив — для сокрытия реальных потерь".

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