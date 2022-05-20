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Шойгу назвал сроки полного освобождения территории ЛНР

12:38
  • пятница
  • 20 мая 2022

Операция близится к завершению

Вооруженные силы Украины пытаются задержать продвижение российских войск. Тем не менее, освобождение Луганской Народной Республики завершится в ближайшее время, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

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"Группировки российских вооруженных сил совместно с подразделениями Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики", - заявил генерал армии на коллегии военного ведомства.

Шойгу отметил, что, терпя поражение, киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные. Чтобы задержать продвижение российских войск, ВСУ не выпускают из городов местных жителей, они используют граждан в качестве живого щита, приводит слова министра ТАСС.

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