Илон Маск откупился от стюардессы после обвинений в домогательствах

Это обошлось компании SpaceX в 250 тысяч долларов

Основателя американской компании SpaceX Илона Маска обвинили в сексуальных домогательствах. Объектом вожделений оказалась стюардесса этой же компании, инцидент произошел после того, как она прошла курсы массажа.

Как сообщает Business Insider со ссылкой на свидетельские показания, в 2016 году компания предложила девушке пройти курсы массажа, который предоставляется, в частности, Маску во время полетов. Во время одного из таких сеансов массажа в полете, по словам девушки, миллиардер трогал ее за ноги и предложил купить ей лошадь в обмен на эротический массаж. Девушка утверждает, что от предложения отказалась.

По словам пострадавшей, после отказа Маску компания "начала ее выдавливать". В 2018 году стюардесса подала жалобу в SpaceX, после чего в рамках соглашения о расторжении трудового договора SpaceX выплатила ей компенсацию в 250 тысяч долларов. Договор подразумевал молчание бортпроводницы об инциденте. Журналистам историю рассказала знакомая стюардессы, не связанная никакими обязательствами. Маск все обвинения отвергает.

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