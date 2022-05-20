В Москве аферисты обманули 70 пенсионеров

Подозреваемые задержаны

В столице пресечена деятельность мошенников, которые обманывали пенсионеров. Они предполагали пожилым людям сделать перерасчет пенсии, а на самом деле просто зарабатывали на них.

Потенциальным жертвам предлагали заключать договор и оплатить оказанную услугу. Для правдоподобности аферисты использовали поддельные документы с фиктивными печатями государственных органов. На самом же деле аферисты просто делили деньги между собой.

"В целях конспирации участники группы периодически меняли офисы, уничтожали документацию, использовали псевдонимы и обновляли сим-карты. С работниками проводились тренинги и инструктажи по методам социальной инженерии", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенникам удалось заработать свыше трёх с половиной миллионов рублей. Обманули порядка 70 граждан Москвы и области в возрасте от 60 до 85 лет. Сейчас руководитель фирмы отправлен под арест. Под подпиской о невыезде и его соучастница, сообщает "ТВ Центр".

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