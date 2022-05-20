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Минпромторг высказался на счет меню в обновленном McDonald's

13:53
  • пятница
  • 20 мая 2022

Компания может передать права на бренд своем преемнику

Российский McDonald's может сохранить старую рецептуру блюд. Такое мнение выразили в министерстве промышленности и торговли России.
McDonald's вернется в Россию под новым брендом

"Мы будем вместе обсуждать, что необходимо для того, чтобы эта сеть с новым названием, но, я так понимаю, со старой рецептурой, уже всем известной и любимой многими российскими потребителями", - отметил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

В начале марта McDonald's объявил о временном закрытии своих ресторанов в России. Работу продолжили только рестораны, принадлежащие франчайзи.

В мае компания объявила об окончательном уходе с российского рынка, и заявила, что намерена продать свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору.

В свою очередь в Роспатенте отметили, что McDonald's может передать права на бренд в России преемнику, если стороны договорятся.

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