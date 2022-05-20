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Медведев предупредил о десятилетиях санкций

13:16
  • пятница
  • 20 мая 2022

Рассчитывать на их скорое снятие не стоит

Антироссийский санкции будут действовать еще “очень долго", вероятно, десятилетия, поэтому рассчитывать нужно лишь на собственные возможности. С таким заявлением в пятницу, 20 мая, выступил заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
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По словам Медведева, действий ограничительных мер против России не связано с проведением ею специальной военной операции по защите республик Донбасса. Поэтому рассчитывать, что по завершении спецоперации санкции будут сняты, не стоит.

Во время заседания межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций политик отметил, что западные рестрикции будут иметь пролонгированное действие, как это было и в прежние, в том числе советские годы, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Медведев нашел позитив в попытках США подтолкнуть Россию в дефолту — не финансовому, а политическому. Политик отметил, что такой дефолт не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны, зато она получит возможность "неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам".

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