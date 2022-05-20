Май-2022 войдет в историю метеонаблюдений аномально холодным

Температура часто не дотягивала до климатической нормы

В текущем столетии май крайне редко оказывался холодным — со средней температурой, не дотягивающей до климатической нормы. Однако у мая 2022 года есть все шансы войти в историю метеонаблюдений по этому параметру, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Романова.

По словам эксперта, лишь четырежды в течение месяца среднесуточное значение температуры превышало обычные для этой поры показатели на 1-4 градуса. В остальные дни температура не дотягивала до климатической нормы.

Лишь в последней пятидневке мая температура, по прогнозам, сможет войти в русло климатической нормы, но среднюю аномалию месяца это уже не спасет.

При этом рекордно холодным май-2022 не будет. Самый холодный май за всю историю наблюдений останется в 1918 году, когда средняя за месяц температура составила плюс 6,4 градуса при норме плюс 13,1 градуса, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее синоптики рассказали, что к середине следующей недели в Москве потеплеет: по ночам в российской столице столбики термометров будут опускаться до нуля — плюс 5 градусов, зато днем температура будет расти до плюс 12 — плюс 17 градусов.

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