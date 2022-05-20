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Кремль: Россия никому не будет поставлять газ бесплатно

13:30
  • пятница
  • 20 мая 2022

Москва не собирается заниматься европейской благотворительностью

В случае отказа европейцев платить за газ в рублях Россия не намерена поставлять топливо бесплатно.
Половина импортеров российского газа открыла счета для оплаты в рублях

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос, какие меры будет принимать Москва в случае такого сценария, спикер Кремля ответил следующим образом: "Будем решать вопросы по мере их поступления. То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно".

Песков заметил, что в той ситуации, в которой оказалась Россия, заниматься европейской благотворительностью нецелесообразно.

Ранее финская компания Gasum заявила о том, что не будет выполнять требование об оплате рублями и ожидает прекращения поставок в ближайшие дни.  

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