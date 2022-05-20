Песков оценил идею назвать территорию у посольства США в честь защитников Донбасса

Представитель Кремля назвал идею хорошей

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел хорошей идеей назвать территорию у посольства США в Москве в честь защитников Донбасса.

"Неплохая идея, очень хорошая идея. Если она пройдет, это будет очень хорошо", - сказал представитель Кремля, его слова приводит ТАСС.

Ранее с идеей назвать место у посольства США в Москве "площадью Защитников Донбасса" выступили депутаты Мосгордумы. Речь идет о территории на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы. В случае положительного решения, американское посольство сменит адрес.

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