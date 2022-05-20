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ВКС России уничтожили за сутки более 50 украинских военных объектов

13:41
  • пятница
  • 20 мая 2022

Ликвидировано семь складов боеприпасов

ВКС России за сутки уничтожили более 50 украинских военных объектов. Высокоточными ракетами поражены пункты управления, сосредоточения живой силы и военной техники, склады боеприпасов и горючего, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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"За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь складов боеприпасов и горючего", - заявил Конашенков на брифинге.

По данным Минобороны, в результате ударов авиации ликвидированы более 280 националистов, выведены из строя 59 единиц военной техники. Кроме того, Российскими средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов, передает ТВЦ.

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