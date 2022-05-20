ВКС России уничтожили за сутки более 50 украинских военных объектов

Ликвидировано семь складов боеприпасов

ВКС России за сутки уничтожили более 50 украинских военных объектов. Высокоточными ракетами поражены пункты управления, сосредоточения живой силы и военной техники, склады боеприпасов и горючего, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь складов боеприпасов и горючего", - заявил Конашенков на брифинге.

По данным Минобороны, в результате ударов авиации ликвидированы более 280 националистов, выведены из строя 59 единиц военной техники. Кроме того, Российскими средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов, передает ТВЦ.

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