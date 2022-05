"Европа хочет ограбить Украину": эксперт о вывозе зерна с Украины

При этом многие в ЕС лицемерно называют это помощью

Рукотворный идеальный шторм накрывает планету. Экономический кризис в самое ближайшее время будет усугублен голодом. Это понимают все, и каждый реагирует в меру собственного отношения к жизни и окружающему миру. А потому совсем не удивляют анонсированные Евросоюзом коридоры солидарности. По ним Европа и Штаты намерены поездами вывозить зерно с Украины. Судя по заявлениям, вывозить будут до последнего зернышка. И плевать на украинцев, ведь Западу нужнее.

К концу года мир может столкнуться с глобальным голодом. Такой прогноз Максима Орешкина еще пару месяцев назад мог показаться фантастическим, но ситуация изменилась. В феврале тонна пшеницы стоила 265 евро. Сейчас – перевалила за 430. И рост продолжается.

"Главные причины глобального голода, который случится в этом году – это необдуманные действия США, Евросоюза, денежная политика, денежно-кредитная политика, дефицит бюджета. В США это 15 процентов их ВВП. Это необдуманные действия в энергетической политике, которые привели к серьезным дисбалансам на европейском рынке – вот все это вместе формирует вал проблем, который сейчас разворачивается в мировой экономике", - рассказал помощник президента России Максим Орешкин.

И на западе по-своему научились на это реагировать. Решать проблему сложно, куда проще назначить виновного. Здесь в Европе и США уже давно царит единодушие.

"Просто необходимо, чтобы эти порты были открыты. Речь ведь не только об Украине. Речь о самых бедных людях по всему миру, которые находятся на пороге голода. И поэтому я спросил президента России Владимира Путина: если у вас есть хоть какое-то сердце, пожалуйста, откройте порт!" - сказал Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы.

Бизли лукавит или сознательно врет. Потому что зерно, которое находилось в порту Одессы, Украина по требованию Запада давно вывезла в Европу. Зернохранилища на территориях, подконтрольных Киеву опустошаются рекордными темпами. О том, чем кормить народ Украины, когда последняя тонна пшеницы уедет на Запад, на самом Западе не думают.

"Купить зерно на свободном рынке практически невозможно. А украинское зерно лежит тихо, никого не трогает. И Европа очень хочет его получить, потому что Европа голода не переживет, Европа к этому не привычная. Она привыкла есть вкусно, много, сладко и приятно. Поэтому Европа сейчас хочет банально ограбить Украину. Нет, они зачтут. За пушки, за танки, за самолеты – зачтут это зерно. Но ничего не дадут за это. И, понимаете, деньги же есть нельзя", - заявил политолог Дмитрий Журавлев.

При этом грабеж Украины Европа обставляет с максимальным уровнем лицемерия. Жозеп Боррель и вовсе называет это помощью.

"Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно", - сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Проблема в том, что с подходом нынешних украинских властей организовать нормальную посевную им вряд ли удастся. В том числе и потому, что вместо зерна украинские военные хаотично засыпают поля минами. В то время как на освобожденных территориях уже активно идут сельхозработы. И вроде бы в такой ситуации Зеленский должен пытаться сохранить каждое зернышко в стране. Но происходит с точностью наоборот.

"Повторяется то, что было при Кайзере и гетмане Скоропатском, когда вся политика Скоропатского сводилась к тому, как вывезти продовольствие. Не только зерно, там вывозили все. С Украины в Германию, потому что Германия голодала. Вот сейчас Европа еще не голодает, но она на грани того, чтобы у нее начались серьезные перебои с зерном. Поэтому она хочет вывезти это зерно себе, чтобы использовать его для себя, для своего уровня жизни и привычного стиля этой жизни", - уверен Журавлев.

И стиль этот - неоколониализм. Только сейчас в роли туземной территории – Украина. Впрочем, от таких действий Запада могут пострадать и старые жертвы колонистов. Если та же Европа или США сейчас могут отобрать зерно у Украины, а остальное купить на свободном рынке за любые деньги, то у африканских стран такой возможности нет. Государства G7 в ближайшее время создадут альянс для обеспечения собственной продовольственной безопасности.

Перспективу проблем в сельском хозяйстве осознают и в ООН. Поэтому генсек организации Антониу Гутерриш на неделе заявил, что разрешить продовольственный кризис без российских и белорусских продуктов и удобрений просто невозможно. Вроде бы мысль правильная, но есть нюанс. Его озвучил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Наша страна готова свои обязательства выполнять в полном объёме. Но и от торговых партнёров ждёт содействия, в том числе на международных площадках. А то получается нелогично: с одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой – требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты. И ещё раз подчеркну: никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку. Продовольствие для граждан России – дело святое", - сказал Медведев.

В этом году, по словам Путина, страну ждет рекордный урожай – до 130 миллионов тонн. К тому же импортозамещение в сельском хозяйстве России удалось особенно успешно. Поэтому кризис может стать временем возможностей. Особенно, с учетом цен.

"Они повышаются достаточно сильно. Если судить по Соединенным Штатам, то там около 50 процентов. Если судить по британской бирже, то это более 70 процентов. И это рост только за 2022 год. Это, конечно, настоящий взлет рынка, это превосходит те прогнозы, которые делал Всемирный Банк, а прогнозы эти предполагали, что цены на продовольствие в 22 году вырастут на 40 процентов", - заявил глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Уже сейчас западные эксперты, которые не обвиняют во всех бедах Россию, а мыслят здраво, признают – привычная сытая жизнь в Европе и США подходит к концу.

"Ситуация такая: мы не знаем, насколько плохо это может быть, но точно знаем, что это будет плохо. Цены на пшеницу уже бьют все рекорды. И это не краткосрочная история. Ситуация сохранится до следующего урожая. Все, что вы до этого привыкли покупать, и что связано с любыми видами зерновых или овощами – все это станет дороже", - заявил журналист Джастин Кинг, автор популярного на YouTube шоу Beau of the Fifth Column.

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон, который сейчас активно занимается сельским хозяйством, призывает западных политиков начать делать, а не говорить: "Политики говорят, что они мониторят ситуацию, что означает ничего не делать. Но однажды жизнь их заставит, потому что человек еще может прожить без отопления, одежды и даже секса, но без еды он прожить не сможет! Голод заставляет людей есть себе подобных".

По мнению экспертов, в такой ситуации Россия может выгодно для себя продавать излишки собственного урожая. Не исключено, что делать это будут по примеру газа – за рубли. Впрочем, залог реального успеха в сельском хозяйстве, как и во многих других отраслях, продукция с высокой добавленной стоимостью.

"Нарастив производство зерна и имея достаточно большое пространство, животноводство является следующим этапом. Поэтому мы кормовое зерно просто не будем вывозить в прежних объемах. Тем более что это нелогично. Гораздо выгоднее поставлять мясо, а потом и молочные продукты различные. Сыры, например, экспортировать в разные страны. Тут для России появляются новые возможности. И для фермеров с Украины тоже появятся новые возможности в рамках как раз российской протекционистской экономической политики, которая позволяет возрождаться и усиливаться национальному производству", - сказал Колташов.

И если этими возможностями уже пользуются фермеры на освобожденных территориях, то области, подконтрольные Киеву, пока остаются в статусе доноров зерна для Европы. В данном случае может повториться ситуации с топливом. Запад уже давно обещает Украине решить вопрос с горючим, но на заправках - по-прежнему километровые очереди, а бензина нет. Вот только топлива можно и подождать пару недель или даже месяцев, а еду – нет. И здесь не поможет даже подаренная Украине победа на "Евровидении". Зрелищами без хлеба сыт не будешь.

Денис Большаков, Павел Дубов, Елена Мекертычева и Георгий Куршубадзе, "В Центре Событий". "ТВ Центр".

