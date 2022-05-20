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Песков дал разъяснения по идее с шефством над районами Донбасса

14:00
  • пятница
  • 20 мая 2022

Официальных поручений не было

Российские власти не давали никаких официальных поручений относительно взятия регионами России шефства над отдельными районами Донбасса. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля уточнил, что глава государства Владимир Путин таких поручений не давал.

Однако российские регионы могут взять такое шефство над районами Донбасса самостоятельно, цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Ранее вице-премьер правительства Марат Хуснуллин рассказал, что штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины и Донбасса создан в России. Он будет координировать работу по восстановлению инфраструктуры, которая пострадала в результате военных действий.

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