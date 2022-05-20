Незалежную использовали как полигон: что известно о биолабораториях на Украине

И почему их деятельность связывают с новыми болезнями в Европе?

Кроме голода, перед миром во весь рост встает и угроза новых массовых заболеваний. Европа сейчас крайне встревожена в связи со вспышкой острого гепатита неизвестного происхождения у детей, зафиксировано 169 случаев, уже опровергается связь с коронавирусом и прививками от него. В Великобритании, Италии, Швеции, Испании и Штатах фиксируются всё новые случаи оспы обезьян. До сих пор это заболевание не относилось к тем, которые легко передаются от человека к человеку. У прибывающих в страны ЕС из Украины в первую очередь берут анализы на туберкулёз. Специалисты-эпидемиологи напрямую пока все эти случаи не связывают, но всё чаще звучат предположения, что гепатит, обезьянья оспа и туберкулёз могут быть родом из одной сети лабораторий. Тех, что работали на Украине.

Штаты вложили в разработку биологических программ в Незалежной более 224 миллионов долларов. И никакой Конвенции о запрете биологического оружия ни Киев, ни Вашингтон не соблюдали, о чем свидетельствуют документы, переданные МИД России в парламентскую комиссию по биолабораториям на Украине. В итоге Россия, при горячей поддержке Китая, планирует задействовать статьи 5 и 6 этой Конвенции для проведения расследования крайне подозрительной биологической деятельности американцев на Украине.

Обезьянья оспа начинается с лихорадки, болей в голове и мышцах, увеличением лимфоузлов и ознобом. Заканчивается сыпью, которая постепенно покрывает все тело. Летальность - до 22%. Редкая инфекция напугала Европу. В Испании ввели режим санитарной тревоги. Новые случаи зарегистрированы в Италии и Швеции. Врачи считали, что пострадавшие сами привозят это заболевание из африканских стран.

"Мы проведём испытания, чтобы убедиться в том, мог ли укус леопарда быть причиной заражения оспой. На данный момент версия леопарда кажется нам очень реалистичной", - сказал Карл Лаутербах, глава Минздрава Германии.

Однако история одного американского пациента опровергла это. "Этот пациент был госпитализирован 12 мая с подозрением на оспу обезьян. Его случай необычен. Ведь он никуда не ездил", - говорит Эрика Шеной, заместитель начальника отдела инфекционного контроля больницы штата Массачусетс.

Странный гепатит медики не могут отнести ни к одной из известных разновидностей. С тяжёлым поражением печени стали поступать дети по всей Европе и в Северной Америке. У каждого десятого болезнь протекает в особенно острой форме и требуется пересадка органов. Есть и летальные исходы. Одна из рабочих версий - такие осложнения на печень даёт аденовирус.

Вспышки неизвестных ранее и нетипичных для регионов заболеваний совпали с началом специальной военной операции на Украине. Но обвинить в этом ВС России никто даже не пытается. Чистая география. Где ведутся боевые действия и где болеют люди. А вот если вспомнить бэкграунд, то совпадение уже не кажется таким странным.

"Можно предположить, что произошла утечка из каких-либо биолабораторий: либо намеренная, либо случайная. Те вирусы, с которыми экспериментировали американские военные, рассчитывая их применить в войне с Россией, оказались в Европе. Тут мы основываемся на фактах: действительно факт наличия биолабораторий был, факт не только причем на Украине, но и в Грузии, и в некоторых других странах Восточной Европы. И вот эта вот вспышка в Европе хронологически наводит на подобные подозрения", - сказал политолог Александр Камкин.

Документы и вещественные доказательства наличия на Украине американских биолабораторий были добыты в ходе проведения специальной военной операции. Анализ продолжается до сих пор. Ещё когда президентом США был Барак Обама, на территории США запретили проводить опасные эксперименты с вирусами и бактериями. При Обаме в результате госпереворота на Украине сменилась власть и одна за другой - при участии Пентагона и финансирования фондов Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена, - начали открываться лаборатории.

"Тридцать украинских лабораторий, расположенных в 14 населенных пунктах, были вовлечены в полномасштабную, военно-биологическую активность на Украине. Регистрационная карта, соответствующая программа подписана заместителем госсекретаря кабинета министров Украины Виктором Полищуком. Правовой основой явилось соглашение между военным ведомством США и Министерством здравоохранения Украины о сотрудничестве по предотвращению распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Лаборатории функционировали на базе медицинских и ветеринарных организаций Украины. Отдельно отмечается, что приоритетными для здравоохранения Украины являются социально-значимые заболевания: ВИЧ-инфекция, полиомиелит, корь, гепатиты. А вот американских заказчиков интересовали холера, туляремия, чума, хантавирусы. И для официального здравоохранения США - это также не приоритет.

"Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. Их основная задача – сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний. И теперь в ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ, по сути, создавались компоненты биологического оружия, отрабатывались возможные методики и механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве", - сказал президент России Владимир Путин.

Когда в руки российских военных попали первые документы о проводимых исследованиях, акты об уничтожении образцов патогенов - срочный приказ был отдан из-за океана в первый же день специальной военной операции, - американских политиков прямо спросили об этом. Официально подтверждено: да, у США были на Украине свои биолаборатории.

"На Украине работает более 12 биолабораторий, которые занимаются биозащитой и мерами здравоохранения. Правительство США предоставляет помощь или по крайней мере в прошлом предоставляло в контексте биобезопасности", - говорит директор национальной разведки Эврил Хэйнс.

"У Украины есть биологические исследовательские объекты. И мы беспокоимся, что их могут взять под свой контроль российские войска. Так что мы вместе с украинцами пытаемся сделать так, чтобы эти исследовательские материалы не попали российским силам, если они приблизятся", - сказала Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США по политическим делам.

Чего же так боится Виктория Нуланд? А того, что нашли, например, в двух лабораториях в Мариуполе. То, что не успели уничтожить.

"В санитарно-эпидемиологической лаборатории обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 года, в соответствии с которым там проводились работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы. Часть коллекции ветеринарной лаборатории в спешке не была уничтожена. В целях обеспечения сохранности и безопасного хранения российскими специалистами был осуществлен вывоз 124 штаммов и организовано их изучение", - заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

Как обычно, Украину использовали в качестве полигона. Документально подтверждено, что мощности украинских биолабораторий использовали, в частности, компании Pfizer и Moderna. Болгарские СМИ выяснили, что в ходе экспериментов в Харьковской лаборатории погибли 20 украинских солдат, ещё 200 были госпитализированы. Также к испытаниям, в качестве подопытных кроликов принудительно привлекали пациентов областной клинической психиатрической больницы №3 Харькова и психиатрической больнице №1 в селе Стрелечье Харьковской области. В 2020 году территорию славяносербского района ЛНР накрыла вспышка штамма туберкулёза, крайне тяжело поддающегося лечению. В селе Степовое были разбросаны инфицированные фальшивые денежные купюры. Практически все заболевшие - нашедшие их дети. На территории Херсонской области российскими войсками были обнаружены три беспилотника, оснащенные ёмкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления. В конце апреля нашли еще 10 таких же в районе населенного пункта Каховка.

"Я президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двоих детей. Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали. Весь мир это знает", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский может быть и президент, но не он правит бал. И весь мир теперь тестирует украинских беженцев на туберкулёз. Словно знают, но не говорят, каким опытам подвергалось население Украины. А ведь в российском Министерстве обороны давно предупреждали - секретные американские разработки в украинских лабораториях, которые, конечно, не соответствуют нормам безопасности, опыты на людях, экстренная эвакуация опасных патогенов с Украины - они до добра не доведут. И вот теперь Европа борется со странным гепатитом и обезьяньей оспой - заболеваниями, которых сроду там не было.

"Сложившаяся ситуация с рассылкой биоматериалов из Украины в страны Европы может привести к гибели людей и созданию очага эпидемиологически нестабильной обстановки", - предупредил Кириллов.

Стало известно, что в планах России задействовать статьи Конвенции о запрещении биологического оружия, которые позволят начать международное расследование деятельности американских военных на Украине. И на этом фоне из американского военного ведомства звонили в наше Министерство обороны. Подробности почти часового диалога не раскрываются, но эксперты сходятся во мнении, что внезапный телефонный разговор шефа Пентагона Остина с Шойгу был связан с желанием США замять расследование.

Дмитрий Гусев. Лилия Акиньшина. "В центре событий". "ТВ Центр".

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