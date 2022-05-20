"Это источник силы": как Байден стал лидером черного расизма

На проблемы белых в США обращают все меньше внимания

Президент США Джо Байден сделал на неделе интереснейшее открытие: вверенная ему страна находится в смертельной опасности, она отравлена ядом - ядом превосходства белых. И все, кто этого не видит и молчит, по мнению Байдена, соучастники всех преступлений на расовой почве. Вроде того, что произошло в Баффало, где белый юноша под камеру в прямом эфире расстрелял в магазине 10 человек - по большей части чернокожих.

Практически сразу выяснилось, что в голове ультраправого психопата - обычная для Америки расистская каша. И он не первый, кто устроил кровавую баню в общественном месте. Однако вместо того, чтобы разобраться в первопричинах подобных расстрелов и устранить их, Байден фактически провоцирует общеамериканскую войну против белых. При этом делая вид, что черного расизма не существует.

Это сейчас Байден называет превосходство белых ядом, который проходит через тело американской политики. А в 70-х годах молодой сенатор Джо активно выступал против расовой интеграции, а именно перемешивания в школах детей из богатых районов, то есть белых, и нищих, то есть черных. Причем та позиция Байдена стала его большой проблемой в предвыборной гонке 2020 года. И что особенно интересно - в расизме Байдена упрекал даже не его главный противник Дональд Трамп, а его соратник по партии - нынешний вице-президент США Камала Харрис.

Перекладывать вину на других - это главная суперспособность Байдена. Именно благодаря ей он не тонет в вашингтонских болотах уже ровно полвека. Вот и став президентом, он дважды - сперва в инаугурационной речи, а потом и в обращение к Конгрессу - пообещал бороться с расизмом да и вообще с любым проявлением неравенства, потому что своей главной целью как президента считает объединение американского народа. Но полтора года пребывания в Белом доме уже прошли, а главная социальная проблема так и не решена. И Байдену уже пишут открытые письма с просьбой прекратить изображать бурную деятельность и начать внедрять реальные инструменты борьбы с расизмом.

Мало того что Байден не оправдал ожидания чернокожих, так он еще и разочаровал белых, фактически став лидером черного расизма. Именно благодаря такой позиции 46-го президента в современной Америке белых преступников не только отправляют в тюрьму, но и ставят на колени все белое население, а любые преступления черных - даже теракты - намеренно замалчивают. К примеру, 12 апреля 2022 года на одной из станций нью-йоркского метро 62-летний афроамериканец Фрэнк Джеймс бросил две дымовые шашки и открыл огонь из пистолета по пассажирам. 29 человек получили ранения. Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка предъявила Джеймсу обвинение в совершении террористического акта. Но несмотря на это черные американцы не стали падать на колени перед белыми и просить прощения, хотя уже доказано - Джеймс был открытым расистом.

"В течение многих лет Фрэнк Джеймс размещал на своем канале YouTube для всеобщего обозрения разглагольствования о превосходстве чернокожих. А в в Facebook он разместил пост, в котором говорилось: "О, Черный Иисус, пожалуйста, убей всех белых". Почему он был так зол? Ну, Джеймс объяснил, что подавляющее большинство белых людей сами являются расистами. Он видел это по CNN и поверил этому", - рассказывал ведущий Fox News Такер Карлсон.

И мысль, что все белые - расисты, в современной Америке внушают не только продемократические телеканалы, но даже школы. К примеру, департаменту образования штата Флорида пришлось запретить 54 учебника по математике, потому что в них навязывалась критическая теория рас.

"Простая математическая задача из средней школы. Предположим, что эта С, которую вы должны найти, это уровень вашего расизма, а вместо Х мы подставим ваш возраст. И вот если вы решите эту задачу, вы получите величину вашего расизма. Вот такие задачки по математике", - отметил писатель Яков Фрейдин.

Видимо, именно после таких уроков математики дети приходят домой и начинают обвинять в расизме своих же родителей. Причем эти проблемы сейчас наблюдаются даже в смешанных семьях. И некоторые уже решаются судиться со школами. Например, белая Мелисса Райли из Вирджинии утверждает, что ее 13-летний чернокожий сын никогда не считал себя отличающимся от других учеников до тех пор, пока в его школе не ввели программу "антирасизма". Зато теперь он научился так ловко манипулировать людьми, что даже обзывает мать расисткой, чтобы уклоняться от домашних обязанностей.

Тех же, кого не успели переформатировать в школе, меняют уже непосредственно на рабочем месте. Даже гигантские американские корпорации сейчас внушают белым сотрудникам, что они плохие только из-за цвета кожи. С черными же подобной воспитательной работы не проводят. Им можно все и даже немного больше: например, как лидерам движения BLM.

Буквально несколько дней назад была обнародована налоговая декларация, благодаря которой стало известно, что движение, выступающее против расовой дискриминации чернокожего населения, освобождено от уплаты налогов и в настоящее время обладает чистыми активами на сумму 42 миллиона долларов. Лидеры движения ведут роскошную жизнь - нанимают слуг, покупают особняки и переводят на счета своих родственников сотни миллионов долларов.

"Это настоящие аферисты. И они наживаются на фейковых обвинениях. Я как американец абсолютно не вижу никаких проблем между белыми и черными - люди нормально живут, общаются, наши дети ходят в школу. Какие-то проблемы в обществе бывают, но не надо из этого делать какие-то глупые, безумные обвинения о белом превосходстве, расизме. Когда люди так говорят – это читая политика, это политическое оружие, чтобы добиваться власти", - заявил политический аналитик из США Джон Вароли.

А так как прямо сейчас в Америке началось предварительное голосование перед ноябрьскими выборами в Конгресс, война с расизмом будет только усиливаться. Тем более что демократы пока уверенно проигрывают, и есть вероятность, что через несколько месяцев Байден останется без поддержки в Конгрессе, то есть не сможет провести ни одну из своих инициатив.

Тех, кто разоблачает демократов и мешает им за хаосом в обществе прятать свои провалы и в экономике, и политике, партия Байдена записывает в изгои и устраивает на них открытую охоту. К примеру, сейчас в очередной раз началось движение против популярного ведущего Такера Карлсона. У руководства телеканала Fox News требуют немедленно его уволить, потому что он опять начал говорить, что демократическая партия при помощи чернокожих продолжает менять электорат. Хотя вот цитата БАйдена из 2015 года: "Непрекращающийся поток иммиграции, безостановочно, безостановочно. Такие, как я, европеоиды европейского происхождения, впервые в 2017 году окажутся в Соединенных Штатах Америки в абсолютном меньшинстве, в абсолютном меньшинстве. С тех пор менее 50% людей в Америке будут принадлежать к Белой Европе. Это неплохо. Это источник нашей силы".

В общем, нет ничего удивительного в том, что Байден приехал в городок Баффало, где белый расстрелял чернокожих, и не приехал в Нью-Йорк, где чернокожий расстрелял белых. В современной Америке теперь именно так выглядит нормальность. И Джо Байден даже не стесняется демонстрировать, что он не считает нужным обращать внимание на проблемы мерзких белых, которые больше не верят демократам и отказываются голосовать за демократическую партию.

Вера Щирова, Антон Нагорный, Екатерина Симанович, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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