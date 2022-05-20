Прошедший отопительный сезон в Москве стал самым длинным за 20 лет

Это связано с погодными условиями

Отопительный сезон в Москве завершился, он стал самым продолжительным за последние 20 лет. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказали в ПАО "МОЭК".

В компании уточнили, что минувший отопительный сезон продолжался 243 дня — с 13 сентября 2021 по 13 мая 2022 года. Предыдущий отопительный сезон длился 224 дня.

Решение о включении и отключении тепла принимает правительство Москвы, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится на отметке ниже или соответственно выше плюс 8 градусов, цитирует сообщение ПАО "МОЭК" АГН "Москва".

Отключение отопления в Москве началось 14 мая. Плавный перевод системы на летний режим под контролем диспетчерского управления МОЭК занимает три дня. В результате было отключено отопление более чем в 74 тысячах зданий, включая более 34 тысяч жилых домов.

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