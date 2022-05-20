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ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за вспышки оспы обезьян

14:18
  • пятница
  • 20 мая 2022

Заражение идет быстрыми темпами

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила созвать чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян.
В центре "Вектор" рассказали о летальности при оспе обезьян

Основными темами заседания станут пути передачи вируса, его распространение и ситуация с вакцинами, пишет газета Telegraph.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, встречающейся в основном в странах Западной Африки. Вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы. Чаще всего заболевание переносится легко, однако у некоторого возможно осложнения. Основные симптомы – лихорадка, головная боль, мышечные боли, сыпь на теле.

В последние дни случаи заражения выявлены в Испании, Франции, Бельгии, Швеции, Италии, Великобритании, Португалии, Канаде и Австралии.

Вероятность появления оспы обезьян в России невелика, но она есть, сообщил "Ленте.ру" иммунолог Николай Крючков.

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