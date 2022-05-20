Зрителям футбольного матча "Динамо"-"Сочи" продадут пиво

Продажу алкоголя на стадионе разрешили впервые с 2004 года

Болельщики на матче 30-го тура чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и "Сочи" смогут купить пиво. Игра пройдет 21 мая на "ВТБ Арене" в Москве и начнется в 17:00. Пиво на стадионе разрешили продавать впервые с 2004 года.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года. Исключение было сделано для матчей чемпионата мира 2018 года, Кубка конфедераций-2017 и Евро-2020.

Правительство Москвы 11 мая в качестве эксперимента разрешило продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в спортивных сооружениях. Разрешение будет действовать до 31 декабря, при наличии соответствующей лицензии, пишет "Спорт-Экспресс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"