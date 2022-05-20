Глава МОК назвал отстранение российских спортсменов "защитными мерами"

Комитет не в состоянии гарантировать безопасность

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях на фоне ситуации на Украине.

"Наши действия, с одной стороны, - санкции, с другой - защитные меры. Мы осуждаем агрессию и подвергаем санкциям Россию и Белоруссию", - сказал глава МОК (цитата по РИА "Новости").

Как напомнил Бах, у руководителей России впервые в истории были отозваны олимпийские ордена.

"Подчеркиваю, это защитные меры. Никто не может гарантировать безопасность из-за антироссийских и антибелорусских настроений", - добавил он.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву оружие.

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