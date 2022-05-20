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ЕС продолжает работу над шестым пакетом антироссийских санкций

14:06
  • пятница
  • 20 мая 2022

Детали не разглашаются

Евросоюз продолжает работу над шестым пакетом санкций против России из-за ситуации на Украине.

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"Я не могу разглашать детали, но работа продолжается", - сообщил в ходе брифинга в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер (цитата по РИА "Новости").

Ранее стало известно, что министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать шестой пакет, в котором речь, в частности, идет об эмбарго на поставки российской нефти. Венгрия блокирует предложение, опасаясь за собственную экономику.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву оружие.

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