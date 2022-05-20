В центре "Вектор" рассказали о летальности при оспе обезьян

Это редкое вирусное заболевание

Как сообщили в ГНЦ "Вектор", летальность при вирусе оспы обезьян не превышает 11%.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения в настоящее время не существует.

"Несмотря на то, что вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1% до 11%", - приводит сообщение РИА "Новости".

Ранее стало известно, что первые случаи заболевания выявлены в США, Великобритании, Испании, Австралии, Канаде, Швеции, Италии. Эксперты говорят, что более высокому риску заражения подвержены охотники в тропических лесах Западной и Центральной Африки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"