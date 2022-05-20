Герхард Шредер решил уйти из "Роснефти"

Эту информацию подтвердили в компании

Герхард Шредер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров "Роснефти". Об этом в пятницу, 20 мая, рассказала пресс-служба компании.

В "Роснефти" отметили значительный вклад Шредера и Варнига в международный бизнес компании, а также неоценимую роль в реализации масштабных инфраструктурных проектов России и Германии, направленных на повышение эффективности немецкой экономики и ее промышленности, благополучия ее граждан.

Компания выразила понимание в связи с решением Шредера и Варнига, а также благодарность за неизменную поддержку, сообщается на официальном сайте "Роснефти".

Ранее Европарламент предложил ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, если он не покинет занимаемые в настоящее время должности в российских компаниях. Брюссель может заблокировать все европейские активы Шрёдера. В Германии бывшего канцлера лишили части привилегий, которые полагаются экс-главе федерального правительства.

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