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Лавров: все опасения из-за планов Запада на Украину подтвердились

14:39
  • пятница
  • 20 мая 2022

Задачи российской спецоперации будут выполнены

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с малийским коллегой в пятницу заявил, что в течение восьми лет Украина отказывалась выполнять резолюцию СБ ООН об урегулировании в Донбассе.

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"Мы не имели другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию, в ходе которой, кстати, все наши опасения о том, что Запад пытался сделать из Украины, стопроцентно подтверждаются", - добавил глава внешнеполитического ведомства, которого цитирует РИА "Новости".

Как уточнил Лавров, все поставленные президентом задачи будут выполнены.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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