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Зеленского попросили переименовать улицы Пушкина в честь Стивена Кинга

14:41
  • пятница
  • 20 мая 2022

Петиция появилась на сайте президента Украины

Владимира Зеленского просят переименовать улицы Пушкина в украинских городах. По мнению авторов петиции, которая появилась на официальном сайте президента Украины, их надо назвать в честь американского писателя, "короля ужасов" Стивена Кинга.

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"Считаем важным переименовать улицы, которые носят имена классиков российской литературы. Предлагаем переименовать улицы Пушкина в украинских городах в улицы Стивена Кинга - современного писателя мирового значения", - говорится в петиции.

К 20 мая петиция собрала более тысячи подписей. Чтобы обращение рассмотрели, необходимо собрать 25 тысяч голосов в течении 92 дней. Инициатор переименования улиц - украинская писательница Елена Павлова. По ее мнению, переименование украинских улиц необходимо из-за начала российской военной спецоперации на Украине, передает РИА Новости.

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