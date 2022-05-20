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Главный психиатр Москвы предупредил об опасности медитаций и тренингов

15:21
  • пятница
  • 20 мая 2022

Такие практики могут приводить к негативным последствиям

С нетрадиционными психологическими практиками и тренингами личностного роста необходимо проявлять осторожность. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказал главный психиатр Москвы Георгий Костюк.
Психолог предложила еще один способ справиться с тревогой и стрессом

Эксперт отметил, что "некоторые практики могут носить экстремальный характер, с точки зрения того, что можно перейти грань, из которой потом не вернуться", поэтому существуют риски.

Популярные в конце 90-х - начале 2000-х годов тренинги личностного роста часто формируют предпосылки к стрессам, депрессиям, потому что они нацеливают человека на достижение тех результатов, которые не под силу любому человеку, предупредил Костюк.

Психиатр назвал проблемой то, что эта область услуг не требует лицензирования. Осуществляющие подобную деятельность могут не нести ответственность за вред, который потенциально способны нанести здоровью человека, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, что бороться с хандрой им помогают музыкальные и вербальные медитации, АСМР-тренировки и сказки.

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