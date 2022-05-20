Эрдоган захотел обсудить с Финляндией ее вступление в НАТО

21 мая состоится телефонный разговор
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонный разговор с представителями Финляндии по поводу вступления страны в НАТО.
Разговор состоится 21 мая, передает ТАСС. Кроме того, Эрдоган хочет переговорить с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
Ранее финский президент Саули Ниинистё заявил, что его страна готова к диалогу с Анкарой по всем беспокоящим ее вопросам. Властям Турции не нравится, что Хельсинки и Стокгольм активно поддерживают рабочую партию Курдистана (РПК), с которой в Турции постоянно борются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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