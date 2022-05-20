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В Госдуме допустили возобновление переговоров с Украиной

14:50
  • пятница
  • 20 мая 2022

В настоящее время диалог заморожен

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий, входящий в группу для переговоров с Украиной, оценил вероятность возобновления этого диалога.

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"Не исключаю, что здравый смысл восторжествует, и переговорный процесс возобновится. Это сегодня зависит от тех, кто участвует в переговорах со стороны Киева", - сказал депутат (цитата по РИА "Новости").

По словам Слуцкого, украинская сторона сначала соглашалась на определенные условия, а затем отходила назад. В настоящее время переговоры приостановлены.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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