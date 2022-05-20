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В Думе опровергли слухи о "ползучей мобилизации"

15:00
  • пятница
  • 20 мая 2022

Слухи появились из-за поправок о возрасте заключения военных контрактов

Законопроект о снятии ограничения по возрасту для контрактников нельзя рассматривать в качестве какой-либо формы мобилизации. С таким заявлением в пятницу, 20 мая, выступил член думского комитета по обороне Андрей Гурулев.

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Парламентарий выразил недоумение, "как можно говорить о ползучей мобилизации, или что это виртуальная мобилизация, или какая-то другая". Гурулев подчеркнул, что "мобилизация или есть, или нет".

Депутат также рассказал, что в России есть добровольцы "старшего возраста", которые хотели бы отправиться на Украину. Однако призвать их нельзя, поскольку не позволяет законодательство, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что на рассмотрение Государственной думы внесен законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. В действующем законодательстве говорится, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — в возрасте от 18 до 30 лет.

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