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Мишустин: санкции Запада ставят мир на грань кризиса

15:01
  • пятница
  • 20 мая 2022

Изолировать экономику России не удастся

Вводимые странами Запада санкции в отношении России полностью нелегитимны. Последствия затронут все страны, эти ограничения ставят мир на грань кризиса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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"Недружественные страны не скрывают намерений парализовать внешнеторговые связи с Россией, нанести максимальный ущерб экономическому и социальному развитию", - сказал Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ.

Премьер подчеркнул, что специфика глобальной экономики приводит к тому, что санкционные ограничения, с учетом ответных мер, бумерангом бьют по Западу. Кроме того, с точки зрения международного права, эти санкции полностью нелегитимны, они нарушают торговые и инвестиционные связи, ведут к ухудшению деловой среды, приводит слова Мишустина ТАСС.

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