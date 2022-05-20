Кабмин обозначил приоритет в экономической политике

Доллар и евро все чаще используются как инструмент шантажа

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что приоритетом властей в экономической политике страны является дедолларизация.

Как отметил председатель правительства, доллар и евро все чаще используются как инструмент политического и экономического шантажа.

В условиях санкционного давления необходимо активнее использовать многосторонние механизмы и усиливать взаимодействие, продолжил премьер. По его словам, речь, в частности, идет о договоре о зоне свободной торговли, расширении использования национальных валют, передает РИА "Новости".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву оружие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"