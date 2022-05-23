Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

Скорпионов ждут перемены на работе, весов — успехи в учебе

Овны

Сегодня вы настроены на общение и обладаете впечатляющим даром красноречия. Назначайте переговоры и прямые эфиры: вам будет легко очаровать или убедить собеседника.

Тельцы

Вам вернут долг или выплатят то, что вы заработали еще несколько месяцев назад. В целом деньги в ближайший месяц будут приходить активнее – ваше благополучие вырастет.

Близнецы

На помощь к Солнцу в вашем знаке пришел Юпитер – несколько дней они будут работать на вас в паре. Это уникальный момент, когда можно получить поддержку от кого-то важного.

Раки

Звезды продолжают испытывать ваши карьерные планы и амбиции. От каких-то целей вам придется отказаться, и это будет мудро: лучше вернуться к ним потом, чем биться в закрытую дверь.

Львы

Комфортный солнечный день (даже если у вас идет дождь) сегодня выпадет представителям этого знака. Вы получите поддержку окружающих, а учеба или поездки укрепят вашу уверенность в себе.

Девы

Вам нужно обратить внимание на повторяющиеся ситуации или дела, которые буксуют. Попробуйте взглянуть на это хладнокровно: может быть, стоит поменять тактику?

Весы

Вы будете заняты учебой или преподаванием и достигнете больших успехов в этом. Если есть юридические или судебные дела – займитесь ими сегодня, удача вполне вероятна.

Скорпионы

Вас ждут перемены к лучшему на работе: вам повысят зарплату или босс сменит гнев на милость. Могут улучшиться условия: появится новая оргтехника или удобное кресло.

Стрельцы

Вы по-прежнему на волне оптимизма, радужных надежд, влюбленности или просто хорошего настроения. Ваша главная планета Юпитер в Овне дает карт-бланш на радости жизни.

Козероги

Вы сможете объединить своих родственников либо членов семьи, создать уютную атмосферу. У тех, кто зарабатывает строительством или ремонтом, начинается успешная белая полоса.

Водолеи

Лучезарное настроение сделает вас неотразимыми и очень привлекательными. Вы будете притягивать к себе взгляды и сможете легко знакомиться и завязывать отношения.

Рыбы

Луна, Нептун и Марс в вашем знаке продолжают менять реальность и перестраивать вашу жизнь. В ближайшие дни вы сможете устроить себе праздник – просто так без повода!

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