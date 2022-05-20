"Максимально жестко": советник Зеленского пригрозил жителям Донбасса расправой

Михаил Подоляк хочет, чтобы поддержавших Россию украинцев "физически не было"

Запад в очередной раз попытался свалить с больной головы на здоровую и переложить ответственность за нарастающий продовольственный кризис в мире на Россию. Так глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал прошедшее накануне заседание Совбеза ООН, посвящённое этой проблеме. США и ЕС под предлогом спасения бедных стран от голода продолжают вывозить с Украины зерно и сгружать его в собственные хранилища, увеличивая при этом объёмы военной помощи Киеву.

Вашингтон продолжает накачивать Украину оружием. Это переносные зенитно-ракетные комплексы, средства связи и артиллерия, сотни единиц которой уже переданы Киеву. И это только начало, учитывая очередной пакет военной помощи, анонсированный президентом США Джо Байденом.

"Я объявляю о ещё одном пакете военной помощи, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другую технику, уже эффективно используемую ею на поле боя", - заявил Байден.

Эти поставки пойдут в рамках тех 40 миллиардов долларов помощи, которые Сенат США со второй попытки все-таки согласился выделить Украине. Против такого шага проголосовали лишь 11 республиканцев, обоснованно заявивших о том, что эти средства будут разворованы. Однако убедить большинство не получилось. Так что в Киеве уже могут открывать шампанское, учитывая и то, что данный транш на войну с Россией будет далеко не последним.

"Кулуарно лидеры обеих партий пришли к согласию, что да, мы воюем с Россией, и что мы будем вести эту войну "до победы", хотя никто не может чётко объяснить, как должна выглядеть эта победа. Но власти США готовы потратить на это до 3 триллионов долларов", - заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

Сумма внушительная. Однако пока похвастать военными успехами украинские власти не могут. Вот и приходится мечтать о том, что будет на тех территориях, которые Киев хочет вернуть под украинский протекторат.

"Для меня принципиально, чтобы мы освободили, причем максимально жестко и для коллаборантов, и для российских военных Херсонскую область, Запорожскую область. Нам нужна акватория Азовского моря. Однозначно! Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово "русские". Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово "русские", чтобы уголовные элементы, называющие себя властью, чтобы их не было. Физически не было, потому что они обыкновенные бандиты", - убежден Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины.

То есть советник главы офиса украинского президента вполне прямо обещает чистки и убийства тех, кого режим Зеленского посчитает коллаборантами. А учитывая, что в эту категорию украинские власти записывают даже тех, кто получает гуманитарную помощь от российских военных, можно предположить масштабы этой карательной операции. Пока же Киев ограничивается привычными обстрелами собственных граждан. Подрывами мостов. И прочим саботажем, разрушающим инфраструктуру страны. При этом кто и на что будет ее восстанавливать, никто не знает. Попытки юридически обосновать передачу Киеву части замороженных золотовалютных резервов России не увенчались успехом. И теперь у Брюсселя созрел новый план - направить на эти цели конфискованные средства российских олигархов.

"Я знаю, что с юридической точки зрения близость к Кремлю или поддержка Кремля ещё не является уголовно наказуемым фактом. Поэтому наши юристы сейчас усиленно работают над этим. И мы найдём способы использовать замороженные активы российских олигархов для восстановления Украины", - сказала Урсула Фон Дер Ляйен, глава Еврокомиссии.

Впрочем, пока это лишь фантазии еврочиновников. Из той же категории, что и отказ от российских энергоносителей. Согласовать эмбарго на поставки нефти из нашей страны они так и не смогли. Про газ большинство уже и не заикается. Официально только Польша, Болгария и Финляндия не захотели платить в рублях. Поляков и болгар уже отключили. Финнам перестанут поставлять газ завтра. При этом в денежном выражении прибыль России, возмущается французское издание Les Echos, за последние месяцы многократно возросла.

Заголовок: "Газ: страшная ловушка Путина" Цитата: "Несмотря на санкции, громкие заявления и обещания эмбарго, ЕС отправляет 200 миллионов долларов в день в "Газпром". По словам аналитиков Citi, благодаря резкому росту цен ожидается, что Россия получит 100 миллиардов долларов газовых доходов от Европы в этом году, что почти вдвое больше прошлогодних, когда цены уже были высокими. И это не считая доходов от нефти, угля и другого сырья. Москве удалось выиграть первый раунд "энергетической битвы". Даже если ЕС начнет покупать чуть меньше газа, скачок цен компенсирует падение объемов поставок. Угрожая эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в ловушку, а Путин одерживает верх".

Инфляция в Евросоюзе уже бьет рекорды. Растет стоимость топлива. Цифры в счетах за коммуналку. При этом европейцев пытаются убедить, что это не ошибки и глупость их собственных правителей привели к такой ситуации. Это всё Путин. То же самое происходит и в США.

"Цены на бензин достигнут среднего показателя по стране в 6 долларов за галлон к августу. Это приемлемо для вас?" - спросил сенатор США от штата Миссури Джош Хоули.

"Нет. И вы можете поблагодарить Владимира Путина за вторжение на Украину", - отвечает Дженнифер Грэнхолм, министр энергетики США.

"При всем уважении, это нонсенс! Задолго до того, как Путин вторгся на Украину, цена выросла более чем на 30 % и продолжает расти с тех пор. Вы вообще что-нибудь делаете?" - возмутился Хоули.

Делают, но только хуже. Потому как в перспективе из-за безуспешных попыток изолировать Россию, мир ждет не только энергетический, но и продовольственный кризис. При этом виноватыми опять хотят сделать нашу страну - минувшей ночью этот же манёвр попытались проделать на заседании ООН.

"Западные страны в очередной раз пытались все свалить с больной головы на здоровую, утверждая будто бы кризис, который создан исключительно их стараниями, имеет корни только в кризисе, который наблюдается сейчас вокруг Украины, обвиняя во всем Россию", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

При этом реальные виновные в дефиците продовольствия на мировом рынке сидят в столицах западных государств. Взявших, по словам российского постпреда в ООН Василия Небензи, развивающиеся страны в заложники и поставив их на грань голода. Что вполне в духе этих стран, так и не избавившихся от колониальных привычек.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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