Байден забыл имя президента Южной Кореи

Но все же быстро исправил ошибку

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая в пятницу на заводе компании Samsung в городе Пхёнтхэк, обратился к президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю и сделал ошибку в его имени. Но быстро при этом исправился.

"Альянс между Республикой Корея и США - основа мира, стабильности и процветания региона и планеты. Благодарю вас всех и президента Мун… Юн за то, что вы успели сделать", - сказал глава Белого дома (трансляцию вел канал YTN).

Юн Сок Ёль вступил в должность 10 мая. До этого президентом Южной Кореи был Мун Чжэ Ин.

Аналитики считают, что посещение Байденом промышленного комплекса демонстрирует намерение Вашингтона укрепить технологическое сотрудничество с Сеулом.

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