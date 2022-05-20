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Байден забыл имя президента Южной Кореи

15:21
  • пятница
  • 20 мая 2022

Но все же быстро исправил ошибку

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая в пятницу на заводе компании Samsung в городе Пхёнтхэк, обратился к президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю и сделал ошибку в его имени. Но быстро при этом исправился.

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"Альянс между Республикой Корея и США - основа мира, стабильности и процветания региона и планеты. Благодарю вас всех и президента Мун… Юн за то, что вы успели сделать", - сказал глава Белого дома (трансляцию вел канал YTN).

Юн Сок Ёль вступил в должность 10 мая. До этого президентом Южной Кореи был Мун Чжэ Ин.

Аналитики считают, что посещение Байденом промышленного комплекса демонстрирует намерение Вашингтона укрепить технологическое сотрудничество с Сеулом.

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