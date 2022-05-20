Путин наградил "Моторолу" Орденом Мужества посмертно

Командир ДНР Арсен Павлов погиб в 2016 году в результате теракта

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова (известен под позывным "Моторола" Орденом Мужества посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению прав и свобод соотечественников.

Арсен Павлов был одним из первых командиров Донецкой Народной Республики. Он участвовал в защите мирного населения Донбасса с 2014 года.

"Моторола" погиб 26 октября 2016 года в результате теракта. В лифте его дома сработало взрывное устройство. Власти ДНР считают, что к гибели Павлова причастны украинские диверсанты, которых курировали из штаба СБУ.

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