"Не должно быть слабых мест": Путин призвал укрепить цифровое пространство

Важно свести на нет риски утечек персональных данных россиян, сказал президент

С началом специальной военной операции по защите Донбасса Запад развязал против России настоящую войну в информационном пространстве. Сегодня об этом заявил Владимир Путин, открывая заседание Совета Безопасности страны. Оно было посвящено вопросам повышения безопасности информационной инфраструктуры государства. Президент отметил, что вызовы в этой сфере сейчас стали еще более острыми и более масштабными. Поэтому необходимо принять эффективные меры к тому, чтобы противостоять киберугрозам, обеспечить устойчивую работу сетей и каналов связи. При этом, подчеркнул Владимир Путин, многое нашим специалистам уже удалось сделать, и атаки извне на российские интернет-ресурсы в целом провалились.

"По сути, против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве. Прежде всего кратно, в разы увеличилось число кибератак, в том числе комплексных. Как отмечают специалисты, эксперты, хакерам-одиночкам это, конечно же, не под силу. Атаки наносятся из разных государств, и при этом они чётко скоординированы. По сути, это действия государственных структур, и мы знаем с вами, что в состав армий некоторых стран уже вполне официально входят кибервойска. Предпринимаются целенаправленные попытки вывести из строя интернет-ресурсы объектов критической информационной инфраструктуры России. В первую очередь под ударом оказались средства массовой информации, финансовые учреждения, массовые социально значимые порталы и сети. Серьёзные атаки были нанесены по официальным сайтам органов власти. Но уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы. Наши специалисты серьёзно занимались вопросами защиты информационной инфраструктуры, обеспечением устойчивой работы и безопасности сетей и каналов связи, и, повторю, многое удалось сделать, в том числе создать собственные уникальные технологии", - заявил Путин.

Вместе с тем, подчеркнул Владимир Путин, характер вызовов и угроз стремительно меняется. Поэтому необходимо постоянно совершенствовать механизмы обеспечения информационной безопасности критически важных объектов, от которых напрямую зависит обороноспособность страны, стабильное развитие экономики и социальной сферы. Президент обратил внимание на то, что до сих пор на трети подобных объектов нет структурных подразделений по защите информации. Он призвал максимально оперативно это сделать.

"Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства, здесь не должно быть слабых мест и принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальных данных и персональных данных граждан в том числе за счёт контроля использования служебной техники, коммуникации и связи. В этой связи считаю целесообразным создание системы государственной защиты информации", - сказал президент.

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