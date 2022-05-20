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Мишустин позвал банки СНГ в российский аналог SWIFT

15:39
  • пятница
  • 20 мая 2022

Это поможет стыковке системы "Мир" с национальными системами стран СНГ

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 20 мая, принял участие в заседании Совета глав правительств государств – участников Содружества Независимых Государств. Стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества в рамках СНГ в торгово-экономической и научно-технической областях.
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Мишустин отметил особую актуальность, которую приобретает координация действий стран СНГ в условиях беспрецедентных санкций, введенных в отношении России и Белоруссии. Российский премьер предложил объединить усилия в рамках Содружества и активнее использовать зарекомендовавшие себя многосторонние механизмы.

В области финансовых рынков Мишустин отметил в качестве приоритета подключение банков государств – участников СНГ к системе передачи финансовых сообщений Банка России. А также – организацию межсистемной стыковки платежной системы "Мир" с национальными платежными системами, обеспечение раскрытия инфраструктуры для приема банковских карт, сообщается на официальном сайте российского кабмина.

По состоянию на 18 апреля к российской Системе передачи финансовых сообщений были подключены 52 иностранные организации из 12 стран. Общее число пользователей СПФС превышало 330 банков и компаний, сообщала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

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