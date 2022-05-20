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"Большая семерка" пообещала изолировать Россию от мировой экономики

15:40
  • пятница
  • 20 мая 2022

Опубликовано коммюнике министров финансов G7

"Большая семерка", в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, продолжит борьбу за изоляцию России от мировой экономики. Такая цель обозначена в коммюнике министров финансов стран G7.

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"Мы продолжаем быть приверженными делу полного применения и соблюдения наших экономических и финансовых санкций и продолжаем внимательно следить, чтобы не допустить уклонения, обхода и их замещения", - отмечается в опубликованном 20 мая заявлении.

Министры G7 подчеркнули "приверженность непреклонному и координированному санкционному ответу" на действия России. Страны полны решимости повышать для Москвы цену ее военной операции на Украине путем изоляции России и Белоруссии от глобальной экономики, приводит содержание документа ТАСС.

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