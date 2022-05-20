ЦСКА продлил Акинфеева и попрощался с Дзагоевым

Некоторые ветераны уходят, некоторые - остаются

Московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с голкипером Игорем Акинфеевым, сообщили в пресс-службе команды.

Новое соглашение действует до конца сезона-2023/24. 36-летний Акинфеев - воспитанник армейцев, дебютировал за основной состав в 2003 году. За ЦСКА вратарь провел 704 матча, по шесть раз выиграл чемпионат и Кубок России, семь раз - Суперкубок России, в 2005 году стал победителем Кубка УЕФА (сейчас турнир называется Лига Европы).

Также ЦСКА сообщил о расторжении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым, выступавшим за красно-синих с 2008 года. По словам гендиректора клуба Романа Бабаева, у сторон было джентльменское соглашение, позволявшее Дзагоеву уйти, если он не будет получать достаточно игрового времени.

31-летний Дзагоев провел за ЦСКА 397 игр, забив 77 голов.

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