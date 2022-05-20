Число безработных в России сократилось

О динамике показателя рассказала Татьяна Голикова

Количество официально зарегистрированных в России безработных граждан за неделю уменьшилось на 11 тысяч человек. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказала российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Как уточнила замглавы правительства, число безработных в стране сократилось до 679,1 тысячи человек. Наряду с этим снизилось число работников предприятий в простое — до 136,1 тысячи, а также сотрудников на неполной занятости — до 122,5 тысячи.

Несмотря на это, Голикова призвала продолжать тщательно анализировать ситуацию, которая складывается на рынке труда, чтобы своевременно принимать профилактические меры, сообщает ТАСС.

13 мая Татьяна Голикова рассказала, что на российском рынке труда впервые с марта был зафиксирован рост числа безработных граждан. По словам вице-премьера, к 5 мая рост численности безработных граждан, которые официально зарегистрированы в органах службы занятости, составил около 4 тысяч человек. До этого такая тенденция не проявлялась.

Однако помощник главы государства Максим Орешкин подчеркнул, что ситуация на рынке труда в стране полностью управляемая, а скачка безработицы, как было в разгар пандемии коронавирусной инфекции, удалось избежать.

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