Цены на бензин в США продолжают ставить рекорд за рекордом

Нефть марки WTI сегодня стоит 112,58 доллара за баррель

Стоимость бензина марки Regular на американских автозаправках достигла 4,593 доллара за галлон, вновь обновив исторический максимум, пишет ТАСС со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию.

В четверг показатель составлял 4,589 доллара.

Среди отдельных штатов самые высокие цены зафиксированы в Калифорнии (в среднем 6,064 доллара за галлон).

Уточняется, что год назад средняя цена держалась на уровне 3 долларов. Нефть марки WTI сегодня стоит 112,58 доллара за баррель.

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