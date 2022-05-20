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Китай резко нарастил объемы закупок российской нефти

16:04
  • пятница
  • 20 мая 2022

В мае импорт достиг рекордных 1,1 миллиона баррелей в сутки

Китай резко нарастил объемы закупок российской нефти. Импорт черного золота из России в мае подскочит до рекордных 1,1 миллиона баррелей в сутки – притом, что в первом квартале его объем в среднем достигал 750 тысяч баррелей в сутки.

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Россия предлагает более дешевую нефть, чем ее конкуренты: спотовая разница по сравнению с ценой до начала украинского конфликта составляет около 29 долларов за баррель. Как отмечают эксперты, выгодные условия закупок облегчают китайским компаниям работу в условиях замедления экономики.

Китайские нефтяные гиганты решили увеличить импорт из России после спада в начале марта. В рамках межгосударственных сделок, Китай дополнительно получает 800 тысяч баррелей в сутки. В итоге импорт нефти в мае достигнет 2 миллионов баррелей в сутки, что покроет 15% спроса в КНР, сообщает со ссылкой на данные Vortexa Analytics агентство Reuters.

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