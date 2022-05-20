Путин: санкционный наскок на Россию провалился

Западом развязана масштабная война в киберпространстве

Президент России Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета безопасности в пятницу, что против страны Западом была развязана масштабная война в киберпространстве, число кибератак выросло в разы.

Наносятся кибератаки из разных стран, они четко скоординированы, фиксируются попытки вывести из строя объекты критической инфраструктуры, социально значимые порталы. Как отметил Путин, это действия госструктур.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что киберагрессия против России, как и в целом "санкционный наскок", провалились.

Путин предложил Совбезу обсудить создание государственной системы защиты информации, риски утечек должны быть сведены на нет.

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