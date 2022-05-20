Бабкина припомнила покинувшей Россию Пугачевой сотрудничество с государством

Народная артистка России раскритиковала Примадонну за "плевок из-за границы"

Народная артистка России Надежда Бабкина упрекнула певицу Аллу Пугачеву за позицию по спецоперации: Примадонна якобы "плюнула из-за границы", хотя до отъезда из страны получала "бешеную" поддержку от государства.

Официально Пугачева не комментировала действия России на Украине. Поэтому Бабкина, скорее всего, так эмоционально отреагировала не решение певицы и её мужа, телеведущего Максима Галкина покинуть родину. Знаменитости вместе с детьми Лизой и Гарри уехали из подмосковного "замка" в Израиль после начала военной спецоперации России на Украине.

По мнению Бабкиной, у Примадонны в "острой ситуации что-то дрогнуло". "А у меня вот нет! Поэтому каждый человек в данной истории несёт ответственность за свои деяния. Я не понимаю, как можно получать от государства бешеную поддержку, жить здесь, а потом взять просто и плюнуть из-за границы!" — высказалась артистка на пресс-конференции ТАСС.

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Семья Пугачевой столкнулась с нападками после отъезда из России. В частности, скандал вызвали слова медиаменеджера Маргариты Симоньян о Галкине.

"Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них любовь... Ну вы понимаете уровень этого лицемерия, вранья и вообще качества этого человека?" — заявила руководитель RT.

В Россию звездное семейство планирует вернуться к 1 сентября, когда у детей закончатся каникулы. Сейчас дети учатся онлайн, рассказывала Примадонна.

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