Москва оценила смягчение Вашингтоном санкций против Кубы

США по-прежнему зачисляют Гавану в "спонсоры терроризма".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что смягчение Соединенными Штатами санкций в отношении Кубы носит конъюнктурный и ограниченный характер.

"Они не снимают жесткую экономическую "осаду" Гаваны, не затрагивают введенных ранее рестрикций в отношении целого ряда кубинских организаций, не открывают возможностей для туризма", - отметила спикер внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, Вашингтон по-прежнему зачисляет Кубу в "спонсоры терроризма".

Как заключила Захарова, Россия видит в действиях США преемственность целей и инструментов прежнего дискриминационного курса в отношении Кубы.

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