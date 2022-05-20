Канада расширила антироссийские санкции

Введен запрет на экспорт предметов роскоши

Канада ввела новые санкции против России. Под ограничения попали еще 14 физических лиц - в том числе бизнесмены и члены их семей.

Кроме того, вводится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, а также импорт из России алкоголя, ювелирных украшений и предметов искусства.

Ранее в санкционный список Канады были добавлены, в частности, Эльвира Набиуллина, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев и Петр Авен.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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