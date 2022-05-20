ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд в Татарстане оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей

17:20
  • пятница
  • 20 мая 2022

Рэпер покинул Россию еще в конце 2021 года

Суд в Набережных Челнах назначил рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в России иноагентом) штраф за пропаганду наркотиков в интернете в размере 100 тысяч рублей, передает ТАСС.

Моргенштерна признали иноагентом
В Литве ввели штрафы за георгиевские ленточки

На заседание суда ни Моргенштерн, ни его адвокат Сергей Жорин не явились. Последний при этом уже сообщил, что штраф будет выплачен, но решение суда обжалуют.

Дело было возбуждено после того, как полицейские в Набережных Челнах исследовали татуировки на теле рэпера. Эксперты выдали заключение, что одна из тату похожа на коноплю.

Сам Моргенштерн покинул Россию еще в конце 2021 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.