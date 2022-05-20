Суд в Татарстане оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей

Рэпер покинул Россию еще в конце 2021 года

Суд в Набережных Челнах назначил рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в России иноагентом) штраф за пропаганду наркотиков в интернете в размере 100 тысяч рублей, передает ТАСС.

На заседание суда ни Моргенштерн, ни его адвокат Сергей Жорин не явились. Последний при этом уже сообщил, что штраф будет выплачен, но решение суда обжалуют.

Дело было возбуждено после того, как полицейские в Набережных Челнах исследовали татуировки на теле рэпера. Эксперты выдали заключение, что одна из тату похожа на коноплю.

Сам Моргенштерн покинул Россию еще в конце 2021 года.

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