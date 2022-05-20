Трое пострадали при взрыве газового баллона в Подмосковье

Инцидент произошел на первом этаже пятиэтажного здания

В производственном помещении в подмосковном Ногинске взорвался газовый баллон, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что инцидент произошел на первом этаже пятиэтажного здания на улице Климова.

Согласно предварительной информации, пострадали три человека. Степень тяжести их состояния неизвестна.

Несущие конструкции здания не повреждены. Правоохранительные органы устанавливают детали случившегося.

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