Назначены новые главы Минобороны и МИД Франции

Елисейский дворец отчитался о перестановках

В правительстве Франции произошли перестановки, передает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.

Пост министра иностранных дел покинул Жан-Ив Ле Дриан (занимал эту должность с 2017 года), назначена Катрин Колонна, которая ранее возглавляла дипмиссии Франции в Великобритании и Италии.

Министром обороны стал Себастьен Лекорню (прежде - министр заморских территорий), сменивший Флоранс Парли.

Главой МВД назначен Жеральд Дарманен, министром экономики и финансов - Брюно Ле Мэр.

В апреле во Франции состоялись президентские выборы. Во втором туре Эмманюэль Макрон получил 58,54% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 41,46%.

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